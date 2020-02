Lonzo Ball dit qu’il est le plus sain qu’il ait été en son temps en NBA

Lonzo Ball joue le meilleur basket de sa carrière. Pas par coïncidence, il est également le plus sain qu’il ait été dans sa carrière NBA. La séquence actuelle de 34 matchs joués par Ball est la deuxième plus longue séquence de sa brève carrière en NBA.

À chacune de ses deux premières saisons, Ball a subi de longues blessures qui ont mis fin prématurément à sa saison. L’an dernier, cette blessure est survenue à la mi-janvier et l’a tenu à l’écart toute la saison.

Après sa sortie de 15 points contre les Indiana Pacers samedi, Ball a été interrogé sur l’impact de sa santé sur son jeu.

“Sans aucun doute. Sur mes trois années, c’est à coup sûr la plus saine que je connaisse. »

Après une blessure à l’aine plus tôt dans la saison qui l’a brièvement mis sur la touche avant qu’une maladie de l’estomac ne lui fasse manquer une paire de matchs, Ball est revenu le 1er décembre et n’a plus quitté la rotation depuis.

Depuis le début du mois de décembre, Ball affiche en moyenne 12,1 points, 7,0 passes décisives et 6,7 rebonds tout en tirant à 36,7% au-delà de l’arc. Il a commencé les 28 derniers de ces matchs et a une note nette de 0,2 pendant cette période. Avec Ball hors du terrain pendant cette période, les Pélicans ont une cote nette de -3,4. Seuls Derrick Favors, Josh Hart et Jrue Holiday ont de plus grandes différences on / off au cours des 34 derniers matchs.

Le séjour prolongé dans la rotation a également permis à Ball de trouver un rôle sur le terrain. C’est le plus confortable qu’il a regardé pendant son séjour dans la ligue et, pas par coïncidence, le meilleur qu’il a également tiré depuis la ligne des trois points.

.