Lonzo Ball entre en cour avant le report des Pelicans-Kings

Alors que la ligue était en pleine mutation mercredi soir, il n’y avait pas d’exemple plus sûr de l’incertitude de la NBA que le match Kings-Pelicans mercredi soir.

Environ une heure avant le coup d’envoi presque simultané, un rapport a révélé que Rudy Gobert avait été testé positif pour le coronavirus et quelques minutes plus tard, la ligue a annoncé qu’elle avait suspendu la saison indéfiniment.

Initialement, les Kings et les Pélicans, le dernier match au programme de mercredi soir, devaient encore être révélés comme le dernier match de la nuit et probablement pendant plusieurs semaines. Mais alors que la nouvelle commençait à apparaître, Courtney Kirkland, l’un des arbitres qui devait arbitrer le match de mercredi, avait également récemment arbitré un match de jazz dans lequel Gobert avait joué.

Les Pélicans ont pris position et ont choisi de ne pas prendre la parole et de jouer le match et la ligue a finalement accepté, suspendant le match.

Cependant, il y avait une indécision claire avant le report du match car les Kings étaient sur le sol en train de s’échauffer alors que la Nouvelle-Orléans restait dans les vestiaires. Le statut du match étant encore dans l’air, Lonzo Ball a pris le terrain pour chercher des tirs, soit comme échauffement avant le match, soit comme séance d’entraînement au lieu du match prévu.

Ball a pris la parole lorsque l’annonceur a informé les fans de l’annulation. Le match terminé et la situation toujours instable, Ball est rapidement escorté du sol par son coéquipier Brandon Ingram.

Comme l’a noté Christian Clark de NOLA.com, les Pélicans ont rapidement quitté les vestiaires et prévoyaient de retourner à la Nouvelle-Orléans mercredi soir.

