Lonzo Ball et une nette amélioration avec la mécanique de lancement

Trop de bruit médiatique a accompagné Lonzo Ball avant même son apparition dans le NBA. Le gardien californien de 22 ans a dû subir une exposition incompatible avec une recrue qui veut se tailler une niche dans la ligue. Les déclarations sonores et déplacées de son père ont nui à l’éclat de l’irruption dans la ligue d’un Lonzo Ball avec beaucoup plus de vertus que de défauts. Sa capacité innée à lire le match, à engager ses coéquipiers, à mener, à être un défenseur actif et à rebondir, a assuré une carrière prolifique dans la ligue, mais se retrouver dans les rênes de certains Lakers sans projet précis aurait trompé quiconque. Il ne s’est pas trompé, mais Ball semble avoir trouvé sa place dans quelques Pélicans de la Nouvelle-Orléans où son niveau monte comme de la mousse.

Il n’y a plus qu’à recourir les statistiques pour vérifier la tendance à la hausse de Lonzo dans tous les paramètres du jeu. Ne pas être obligé de prendre trop de responsabilités offensives semble avoir libéré un joueur qui a fait un sacré travail pour peaufiner le terrain. Sa mécanique semblait incompatible avec de bons pourcentages et les défenseurs flottaient effrontément vers lui compte tenu de sa puissance en pénétration. C’est pourquoi avoir pu sortir de sa zone de confort et modifier sa mécanique, lui a permis d’être une menace de triple et de lui donner de l’espace pour développer son jeu.

Jouez plus de minutes (de 30,3 à 32,4), marquez plus de points (de 9,9 à 12,4), rattrapez plus de rebonds (de 5,3 à 6,2) et donnez plus de passes décisives (de 5,4 à 7). Bien que l’une des améliorations les plus notables se concentre sur son pourcentage de tirs, avec un score honorable de 41,2 sur le terrain et un non négligeable 38,3 en triplets. “En été, j’ai travaillé très dur avec Fred Vinson. Ce n’était pas facile de changer la routine de lancement qu’il avait depuis qu’il était enfant, mais c’était un changement qu’il devait faire. Je me sens comme un joueur beaucoup plus cohérent “, a-t-il déclaré. Lonzo Ball il y a quelques mois, citant le gourou qui est reconnu dans le NBA en tant qu’entraîneur de renom spécifique.

