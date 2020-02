Lonzo Ball et Zion Williamson continuent de présenter la chimie croissante

L’un des développements les plus apparents sur le terrain depuis les débuts de Zion Williamson cette saison pour les Pélicans a été sa chimie immédiate avec le meneur Lonzo Ball. Depuis le moment où il est entré sur le terrain, Ball et Williamson ont semblé être sur la même longueur d’onde, ce qui a conduit à leur point culminant.

Lors du match de mardi contre les Lakers, les Pélicans ont tweeté une statistique incroyable du temps passé par Williamson et Ball ensemble. Depuis les débuts de Williamson fin janvier, près du tiers des passes décisives de Ball au cours de cette période sont allés à son nouveau coéquipier recrue.

La chimie de Ball et Williamson n’est pas vraiment surprenante. Les deux ont une sensation extraordinaire pour le jeu. L’exemple le plus flagrant de cela sur le terrain est la rapidité avec laquelle Williamson et Ball ont réussi à clouer l’allée du spin inversé.

Le déménagement est le plus souvent associé à Shaquille O’Neal car il a perfectionné le déménagement à Los Angeles. Le timing du mouvement associé à l’athlétisme et à la précision nécessaires signifie qu’il est difficile à maîtriser et rare à voir. Mais la connexion de Williamson et Ball a conduit à ce que la séquence se produise au moins une fois par match avec de plus en plus d’instances se produisant alors qu’ils passent plus de temps sur le terrain ensemble.

