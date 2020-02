Lonzo Ball et Zion Williamson créent un partenariat réussi pour Pels

Alors que les deux ont présenté une chimie pendant la pré-saison, Lonzo Ball et Zion Williamson ont été un duo dynamique pour les Pélicans dans leur bref temps ensemble. Les exemples les plus évidents de leur chimie ont été sous la forme d’une paire de ruelles à longue portée, une de 60 pieds et une de demi-terrain.

Mais les deux ont particulièrement bien réussi ensemble sur le terrain. Lors des huit matchs de Williamson, aucun joueur n’a passé plus de temps avec lui que Ball. Dans leurs 167 minutes ensemble sur le terrain, les Pélicans ont une note offensive de 110,2 et une note défensive de 97,3 pour une note nette de 12,9.

Cette marque classe le troisième meilleur coéquipier à passer au moins 20 minutes avec Williamson sur le terrain. Mais c’est encore une nette amélioration de la vie avant l’introduction de Williamson dans la gamme. La formation de départ de Jrue Holiday, Brandon Ingram, Derrick Favors, Ball et Williamson a une cote nette de 17,5 en 96 minutes ensemble au cours des huit derniers matchs.

Depuis les débuts de Williamson, la formation de départ des Pélicans se classe quatrième de la ligue en termes de classement net des alignements avec au moins 50 minutes jouées. Williamson et Ball ont également insufflé un rythme aux Pélicans. Alors que les pélicans jouent à un rythme de 104,5 avec Ball sur le terrain, ce nombre passe à 106,7.

Le pourcentage de tir réel de 57,8% des Pélicans avec Ball et Williamson sur le terrain est également une amélioration par rapport aux jours d’avant Williamson. Avant ses débuts, les Pélicans détenaient un véritable pourcentage de tirs de 56,1%, 15e de la ligue. Bien que le pourcentage ne semble pas beaucoup plus élevé, un pourcentage de tir réel de 57,8% classerait les pélicans à égalité au cinquième rang du classement général.

Ball et Williamson font jouer les pélicans à un style de basket-ball rapide et efficace qui les a rendus dangereux. Et étant donné qu’il ne s’agit que de huit matchs ensemble, cela annonce de grandes choses pour l’avenir de la Nouvelle-Orléans.

