Lonzo Ball flirte avec un triple-double et frappe des tirs d’embrayage

Lonzo Ball a eu un de ses matchs les plus intéressants de la saison à Détroit lundi. Avec les Pélicans en baisse de quatre de leurs cinq partants réguliers, sans même inclure Zion Williamson, Ball a été amené à un rôle de leadership par nécessité dans la nuit.

Le résultat a été la fin de Ball avec un nombre record de 23 tentatives sur le terrain, dont neuf à distance. Le ballon n’était pas son auto normalement efficace mais il a quand même terminé avec 17 points, 12 rebonds et neuf passes décisives dans la victoire en prolongation.

Alors qu’un match offensif, défensif et net est souvent plein de bruit supplémentaire, les Pélicans avaient une note nette de 12,6 en 46 minutes avec lui sur le terrain et une note nette de -25,0 dans les six minutes où il était hors du terrain.

Ball a également réussi quelques gros jeux en prolongation, terminant avec cinq points et quatre rebonds en prolongation. La Nouvelle-Orléans se battant pour une place en séries éliminatoires, la victoire a été particulièrement importante et a continué une série de victoires impressionnantes au cours des dernières semaines alors que l’équipe revient vers 0,500 cette année.

.