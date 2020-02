Lonzo Ball frappe Zion pour une ruelle en demi-terrain contre les Chicago Bulls

Lonzo Ball et Zion Williamson sont devenus un duo de créateurs de temps forts en peu de temps ensemble sur le terrain cette saison et jeudi était le dernier exemple. Ball et Williamson ont épaté les fans plus tôt dans la semaine avec une passe des trois quarts au début d’une défaite contre les Rockets de Houston avec une passe de 60 pieds aussi impressionnante que la finition athlétique.

Jeudi, au troisième quart d’une victoire éclatante contre les Bulls de Chicago, Ball a trouvé Williamson pour une ruelle en demi-terrain, ce dernier terminant sans surprise. Alors que la passe était plus courte cette fois, la lecture était beaucoup plus impressionnante avec Williamson et Ball clairement sur la même longueur d’onde.

Après avoir pris une dizaine de points d’avance en première mi-temps, les Pélicans ont explosé au troisième quart pour mettre le jeu hors de portée des Bulls et Williamson en était largement la raison.

La recrue a terminé avec un sommet de 21 points en 9 coups sur 11. Ball menait l’équipe avec 11 passes décisives, mais aucune n’était plus jolie que son lob pour Williamson.

