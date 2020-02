Lonzo Ball heureux et fier de la sélection All-Star de Brandon Ingram

Bien qu’il n’ait pas été sélectionné pour le match des étoiles, peu de joueurs sont apparus plus heureux de la sélection des étoiles de Brandon Ingram que de Lonzo Ball. Défenseur précoce d’Ingram cette saison, Ball a été l’un des premiers à féliciter Ingram en personne après l’annonce de jeudi.

Vendredi, Ball s’est entretenu avec les médias pour la première fois depuis la sélection d’Ingram après la victoire des Pélicans sur Memphis et a réitéré sa joie.

“Je suis juste fier de lui. Heureux pour lui. Je l’ai dit (que) je pensais qu’il était un All-Star. Il l’a prouvé toute la saison et j’ai l’impression qu’il ne fera que s’améliorer à partir d’ici. »

Dans l’ensemble, Ingram connaît une année de carrière. Et seuls Ball et Josh Hart savent jusqu’où Ingram a fait du chemin cette saison, non seulement après ses combats sur le terrain à Los Angeles et la peur hors terrain avec son caillot de sang.

Les deux ont non seulement été liés en raison de l’échange pour Anthony Davis, mais ont partagé le terrain plus que tout autre couple Pelican cette saison. Et bien qu’ils continuent à être liés, voir leur amitié à l’écran ne peut que faire sourire.

