Lonzo Ball March Madness Meilleur support de jeu: Round 1, Game 1

Mardi, nous avons annoncé le début du support du meilleur jeu Lonzo Ball March Madness, un tournoi conçu pour que les fans votent pour le meilleur jeu de Ball de sa brève carrière.

Dans le premier match de la tranche, le match de tête de série des performances de recrue de Ball à Phoenix affronte l’un des matchs les plus dynamiques de Ball de sa carrière lors de sa deuxième saison contre Denver.

Ball avait beaucoup de pression sur lui en entrant dans la NBA comme choix global n ° 2. Ses débuts contre les Clippers de Los Angeles, cependant, n’auraient pas pu empirer puisqu’il n’avait que trois points sur le tir de 1 sur 6.

Cependant, il n’y avait pas de temps pour bouder, car les Lakers ont fait le voyage rapide à Phoenix une nuit plus tard pour le deuxième match consécutif. Sans l’attention de la télévision nationale et la pression considérablement diluée, Ball avait l’air beaucoup plus à l’aise tout au long du match.

Au quatrième trimestre, Ball était dans une rainure et a renversé le coup d’embrayage après le coup d’embrayage dans le tronçon pour aider les Lakers à remporter une victoire de 132-130.

La beauté du style de jeu de Ball est qu’il n’a pas besoin du ballon pour avoir un impact. Cela n’a jamais été aussi évident que dans le match contre les Nuggets au début de sa deuxième saison.

Statistiquement, le jeu ressemble à un jeu de balle typique avec 12 points, huit passes décisives et cinq rebonds. Mais ses cinq interceptions donnent un aperçu de sa supériorité défensive et de son impact sur le match aux deux extrémités du terrain.

Sa performance a aidé les Lakers à remporter une victoire de sept points sur Denver dans l’un des matchs les plus uniques de sa carrière.

.