Lonzo Ball March Madness Meilleur support de jeu: Round 1, Game 3

La saison NBA étant suspendue indéfiniment, nous en avons profité pour classer et égaler la plus grande performance de Lonzo Ball dans un format de support March Madness.

Tour 1, Match 1

Tour 1, match 2

La saison des recrues de Lonzo Ball a connu de nombreux moments mémorables, mais deux de ses réalisations les plus élevées s’affrontent. Près d’un mois après le début de la saison, il a décroché son premier triple-double en carrière. Puis, au cours du dernier mois de la saison, il a réalisé l’une de ses performances les plus marquantes.

Graine n ° 3 – Lakers à Milwaukee, 11 novembre 2017

Le début et la fin du ballon pour sa saison recrue lui ont valu 29 points lors de son deuxième match, puis il a glacé au cours des 10 prochains matchs. Dans cette période, il a récolté 7,5 points en moyenne, tirant 26,1% du terrain et 17,0% de trois menant à un match à la mi-novembre à Milwaukee.

Bien que ce match contre les Bucks n’ait pas nécessairement mis fin à son effondrement, ce fut un grand moment de flash-in-the-pan pour Ball et les Lakers alors que le gardien recrue a terminé avec 19 points, 13 passes décisives et 12 rebonds sur 7-of- 12 prises de vue en général et 3 sur 5 prises de vue en trois points.

Bien que les Boston Celtics soient et seront probablement pour toujours les plus grands rivaux des Lakers, les Spurs ont emménagé au deuxième rang pour de nombreux fans au cours des deux dernières décennies. D’innombrables rencontres éliminatoires passionnées ont conduit à des victoires et des pertes émotionnelles.

En conséquence, c’est avec un grand plaisir que l’un des meilleurs matchs de Ball sa saison recrue et pour sa carrière est venu à San Antonio. Non seulement Ball a touché un six points à trois points, son sommet en carrière, mais il a réussi des tirs énormes au quatrième. Au cours de la finale 2:45, Ball a frappé trois trois points, deux de ceux qui sortaient des écrans de balle en haut de la clé.

.