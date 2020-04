Lonzo Ball nomme ses cinq hommes de tous les temps, dont LeBron et MJ

Compte tenu de l’époque et de l’endroit où il a grandi, il n’est pas surprenant que les cinq premiers de tous les temps de Lonzo Ball présentent à la fois une bonne dose de Los Angeles Lakers et des superstars du milieu des années 2000. Dans une interview sur le site Web de Pelicans qui se concentrait sur des questions hors du terrain, Ball a été invité à fournir ses cinq débuts, qui mettaient en vedette des Lakers passés et présents.

Au poste de meneur, Ball a choisi l’ancien Laker et l’homme responsable de son repêchage dans Magic Johnson. C’est aussi l’un des matchs du ballon que l’on a le plus comparé à l’entrée dans la ligue.

On peut dire que le plus grand joueur de tous les temps a été le gardien de balle de Michael Jordan. Malgré le fait que Ball était à peine vivant pendant les journées des Jordan Bulls et n’en a certainement aucun souvenir, le Big Baller a montré un certain respect pour la légende de Chicago.

Naturellement, Ball a placé LeBron James comme son petit attaquant. Plusieurs fois au cours de la dernière année et demie, Ball a appelé James son joueur préféré en grandissant et a même fait autant dans l’interview elle-même.

La sélection la plus intéressante de l’équipe de Ball était à l’attaquant de puissance où il a choisi Kevin Durant. Pas normalement un attaquant de puissance, Durant est toujours l’un des marqueurs les plus efficaces de l’histoire de la ligue.

Enfin au centre, le choix de Ball était assez évident car il a opté pour le Big Diesel à Shaq. Ball a grandi pendant toute l’ère des trois répétitions de Shaq et Kobe Bryant, il n’est donc pas surprenant qu’O’Neal fasse son équipe.

.