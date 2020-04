Lonzo Ball parle de son plus gros ajustement après avoir rejoint Pelicans

Après une saison morte occupée qui a vu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans remanier leur alignement, beaucoup les ont classés comme l’un des chevaux sombres pour participer aux séries éliminatoires. Un début de saison extrêmement lent, cependant, a mis un frein à ces espoirs et pourrait coûter une chance à l’équipe en séries éliminatoires.

Lonzo Ball était l’un de ces joueurs qui ont pris un départ lent individuellement. Au cours des 19 premiers matchs de l’équipe, Ball n’a joué que 11 en raison de blessures et a obtenu une moyenne de 11,1 points tout en tirant à 34,3% de la portée.

En équipe, les Pélicans ne sont allés que 6-13 dans cette période et ont finalement commencé 6-22 après une séquence de 13 défaites consécutives. Lors de son apparition sur le podcast de JJ Redick sur The Ringer, Ball a parlé de l’adaptation à la Nouvelle-Orléans et du lent démarrage de l’équipe.

«Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre parce que tout le monde sait que j’ai vécu en Californie toute ma vie. Donc, juste en déménageant à la Nouvelle-Orléans, je ne savais pas vraiment ce que ça allait être d’entrer. J’étais heureux qu’évidemment (Ingram) soit venu et (Hart), deux mecs avec qui je suis proche, donc évidemment je ne l’ai pas fait je ne dois pas le faire moi-même.

«Je pense qu’au début de l’année, je pense que nous avions une toute nouvelle équipe. Les gens ne savaient pas vraiment quels étaient leurs postes, quelles étaient leurs positions, quels étaient leurs rôles. Je me sentais comme après que nous ayons finalement dépassé cela et les blessures et en regardant le calendrier et en voyant que nous avions encore du temps, je pense que depuis lors, les choses ont commencé à se mettre en place. »

Heureusement, les Pélicans ont trouvé leur place et, depuis le début de sous-performance à travers les 28 premiers matchs, sont allés 22-14 pour faire leur course à la huitième tête de série dans les séries éliminatoires.

Pour Ball, après son propre départ difficile, il a pu trouver son rythme et exceller dans les dernières étapes de la saison. Depuis les 19 premiers matchs, Ball n’a raté aucun match lors des 45 derniers matchs des Pélicans. Au cours de cette période, il a obtenu une moyenne de 12,7 points, mais a réussi 39,2% de sa portée en 6,5 tentatives par match.

Ball et les Pélicans ont certainement mis plus de temps que prévu à prendre pied, une forte seconde moitié de la saison a redressé le navire et a laissé un sentiment beaucoup plus positif à propos de la saison qu’au cours des premières semaines.

.