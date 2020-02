Lonzo Ball parle du grand quatrième trimestre de Jrue Holiday contre Pacers

En descendant de leur All-Star à Brandon Ingram et de leur choix numéro un au classement général Zion Williamson sur la route samedi contre les Pacers, Jrue Holiday a pris le contrôle du concours comme il avait l’habitude de le faire tout au long de sa carrière. Holiday a terminé avec 17 points au quatrième trimestre et a contribué à sceller la victoire avec des seaux cruciaux en retard.

Après le match, Lonzo Ball, qui a lui-même abattu quelques gros tirs au quatrième, a parlé du quatrième trimestre et des performances de l’ensemble du match de Holiday pour aider l’équipe à remporter une victoire décisive pour rester dans la course aux séries éliminatoires samedi.

«Il a frappé le seau dont nous avions besoin pour conclure l’accord à coup sûr. Mais tout au long du match, il a joué un grand match pour nous ce soir tout autour, des deux côtés du ballon. Et c’est ce dont nous avons besoin chaque nuit de lui. “

Holiday n’a raté que deux tirs au quatrième quart, passant 4 sur 6 du terrain et 3 sur 4 de l’autre côté de l’arc tout en frappant ses six lancers francs. Au total dans la nuit, Holiday a terminé avec 31 points et 10 passes décisives, marquant seulement la troisième fois cette saison que Holiday marque 30 points.

Le meneur vétéran a pris du recul cette saison avec l’introduction d’Ingram et de Williamson. Mais Holiday a encore affiché des moments brillants en cas de besoin, notamment lors de la victoire des Pélicans à Memphis au cours de laquelle il est revenu d’une blessure et a marqué un sommet de 36 points.

C’est un mérite à la profondeur que la Nouvelle-Orléans a cette saison que Holiday, toujours un gardien à double sens de la ligue, peut prendre un siège arrière et trouver encore des moments comme samedi pour s’imposer dans un match à des moments cruciaux.

