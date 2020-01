Lonzo Ball partage les conseils donnés à Zion Williamson avant ses débuts

Après une ouverture assez banale des trois quarts au cours de laquelle il a eu du mal à ses débuts, Zion Williamson a eu l’un des quatrièmes trimestres les plus mémorables de l’histoire récente de la NBA mercredi contre les Spurs. L’attaquant recrue a marqué 17 de ses 21 points en 3:08 au milieu du quatrième quart, aidant les Pélicans à combler un déficit dans le processus.

Alors que Williamson, qui était sur une restriction de minutes dans la nuit, a quitté le match peu de temps après son explosion, c’était un point d’exclamation sauvage à une nuit rocheuse lors de son premier match en NBA. Cependant, il n’était pas surprenant de le voir ralentir à ses débuts.

Après le match, Ball a parlé aux journalistes des débuts de Williamson et des conseils qu’il lui a donnés avant le match.

«Je n’appellerais même pas ça du mal. Ceci est son premier match. Il m’a dit avant même le début du match qu’il allait se frayer un chemin. Je lui ai dit: «Prends-en conscience et pars de là.» Au quatrième (quart), je pense qu’il était à l’aise et ils s’affaissaient alors il prenait juste le coup. »

Williamson a tiré 8 sur 11 sur le terrain et 4 sur 4 sur le territoire à trois points et 2 sur 4 à partir de la ligne. Il a ajouté sept rebonds et trois passes décisives. Il est devenu le 10e joueur de l’histoire de la ligue à cumuler au moins 22 points, sept rebonds et trois passes décisives à ses débuts.

Ses débuts ont apporté une foule d’excitation et une salle comble au Smoothie King Center. Son explosion au quatrième trimestre a entraîné une explosion de la foule locale dans sans doute la meilleure atmosphère de la saison pour les Pélicans. Ball a également parlé des fans de la ville natale et de leur rôle dans le retour de la nuit.

«Je pense que l’énergie était là à cause des échauffements. C’est le plus de personnes que j’ai vues sortir avant même que le jeu ne commence. Ils étaient prêts à partir ce soir et ils nous ont aidés à reprendre le match à coup sûr. »

Bien que tous les efforts aient été vains dans la nuit, c’était un signe de ce qui allait arriver. Les Pélicans approchent à pleine puissance pour la première fois cette saison et avec Williamson dans le giron, une course pourrait bientôt être dans les cartes pour la Nouvelle-Orléans.

