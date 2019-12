Lonzo Ball qualifie la victoire de lundi contre les Trail Blazers de «victoire d'équipe»

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont remporté l'une de leurs plus grosses victoires de la saison lundi soir, faisant tomber les Portland Trail Blazers sur la route lors de la troisième étape de leur road trip actuel, 102-94. Des problèmes graves tout au long du match ont conduit 12 joueurs à voir le terrain pour les Pélicans dans la nuit. Cela a même empêché Lonzo Ball de revenir dans la formation de départ de Kenrich Williams, ce dernier étant coincé dans une crise de tir.

Après le concours, Ball a noté les contributions des 12 joueurs dans la victoire de la nuit.

«C'était une victoire d'équipe. Tous ceux qui ont appelé leur nom sont entrés et ont fait ce qu'ils étaient censés faire. Nous avons eu de grosses minutes de E’Twaun, Kenrich, surtout dans ce quatrième quart. "

Dix des 12 joueurs qui ont vu le temps sur le terrain la nuit ont marqué. Au quatrième trimestre, E’Twaun Moore et Kenrich Williams ont chacun joué les 12 minutes avec Jrue Holiday et Brandon Ingram. Cette formation de quatre joueurs au cours de la soirée s'est terminée avec une cote nette de 17,0 et une cote défensive de 73,9 avec les 12 minutes à venir au quatrième trimestre.

Avec les pélicans à la recherche de réponses pour sortir de leur récession, obtenir des contributions sur le banc est un bonus supplémentaire et une clé pour sortir des ornières.

.