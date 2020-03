Lonzo Ball quitte la CAA et pourrait rejoindre Klutch

Le meneur des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Lonzo Ball change de représentation une fois de plus, se séparant de la Creative Arts Agency jeudi après moins d’un an. Le meneur de jeu de 22 ans devrait signer avec le Klutch Sports Group de Rich Paul, par Sam Amico de Sports Illustrated.

Le Pelican de première année s’est joint à la CAA en avril dernier et était représenté par son ancien agent Leon Rose. L’agent de joueur estimé, cependant, a choisi de prendre un poste de président des opérations de basket-ball pour les New York Knicks plus tôt ce mois-ci. Le départ de Rose a probablement joué un rôle majeur dans la décision de Ball de quitter le groupe.

Le produit de 6 pieds 6 pouces UCLA aurait été à la recherche d’un nouvel agent au moment où la désignation de Rose avec les Knicks est devenue officielle.

Ce sera le troisième agent de Ball en seulement trois saisons dans la NBA, car il était précédemment représenté par Harrison Gaines pendant son année recrue avec les Lakers de Los Angeles.

Ball est connu pour avoir une bonne relation avec l’ancien coéquipier LeBron James et son bon ami Rich Paul. Klutch Sports devrait également signer le plus jeune frère de Lonzo, LaMelo Ball, qui est considéré comme une perspective de loterie pour le prochain projet.

Ball, qui a été choisi deuxième au classement général par les Lakers en 2017, connaît une résurgence de carrière lors de sa première saison avec les New Orleans Pelicans. Avant la suspension des matchs en raison de la pandémie de coronavirus, Ball était en moyenne de 12,4 points, 6,2 rebonds, 7,0 passes décisives et 1,4 interceptions en 56 matchs.

Il a également connu des records de carrière en tirant le ballon, améliorant son pourcentage de buts sur le terrain à 41,2% et vidant 38,3% de ses tentatives du centre-ville.