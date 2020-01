Lonzo Ball réagit aux points forts de LaMelo Ball NBL et choisit son favori

Le bref séjour de LaMelo Ball dans la Ligue nationale de basket-ball a apporté de nombreux jeux et moments marquants. Peut-être la seule chose plus fréquente que les temps forts pendant la course de Ball dans la ligue a été des records.

Sa pièce a attiré les yeux du monde entier, menant à certains de ces records battus. Naturellement, l’une des paires d’yeux était le frère aîné de LaMelo, Lonzo. L’un des plus grands supporters de LaMelo et quelqu’un sur qui il s’appuie pour obtenir des conseils, Lonzo a été un observateur actif du jeu de Ball.

Récemment, le fondateur de House of Highlights Omar Raja a rejoint Lonzo pour regarder les moments forts de LaMelo dans un maillot Illawarra et discuter de son préféré de la saison.

Les points forts de LaMelo ont été nombreux cette saison, allant des briseurs de cheville aux dunks postérisés en passant par les vainqueurs de jeux et de nombreuses passes pour les moments forts entre les deux.

