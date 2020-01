Lonzo Ball signe un triple-double lors de l’épreuve de force avec Clippers

Lonzo Ball a poursuivi son solide jeu ces derniers temps avec un autre triple-double samedi après-midi dans un match de matinée avec les Los Angeles Clippers. Ball a terminé avec 18 points, 11 passes et 10 rebonds, son troisième triple-double avec les Pélicans, tous à venir au cours du dernier mois d’action. Les pélicans, cependant, tomberaient aux mains des Clippers dans une affaire serrée, 133-130.

Le ballon a explosé pour 10 points lors de tirs à quatre sur cinq et de tirs à trois points 2 sur 3. Ses plus grandes pièces comprenaient un vol et un score pour un et un. Il a ensuite suivi avec un panier sur le dessus de Patrick Beverley avant de le narguer.

Depuis qu’il a réalisé son premier triple-double de la saison lors d’une victoire contre les Rockets il y a 10 matchs, Ball affiche une moyenne de 17,1 points, 9,3 passes décisives et 7,6 rebonds tout en tirant à 38,0% depuis un territoire à trois points. Dans tous ces matchs, sauf un, il a marqué à deux chiffres. Dans le seul concours qu’il n’a pas fait, il a égalé un sommet en carrière avec 13 passes contre le Jazz.

C’est l’une des séquences de jeu les plus fortes de la carrière de Ball, car il semble avoir finalement trouvé un rôle avec les Pélicans.

