Lonzo Ball sur Brandon Ingram: & # 039; Ils & # 039; n’ont aucun moyen pour lui de ne pas être grand & # 039;

Peu de joueurs ont connu des améliorations plus importantes cette saison que Brandon Ingram. Après des saisons incohérentes avec Los Angeles, Ingram a prospéré dans son nouvel environnement et a obtenu une place All-Star à la Nouvelle-Orléans.

Peu de joueurs ont été plus connectés à Ingram qu’à Lonzo Ball. Ball a passé toute sa carrière à jouer avec Ingram et a pu voir de près sa production améliorée.

Dans un article de Christian Clark sur NOLA.com sur la sélection All-Star d’Ingram, Ball a parlé du développement d’Ingram.

«Vous pouvez simplement dire qu’il veut être le meilleur. Vous pouvez dire qu’il pense honnêtement qu’il peut être l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et il va là-bas et le montre tous les soirs. Tout commence dans le gymnase. Il croit en la mise au travail. Entre le film, le tournage, le travail en tête-à-tête, la B.I.est toujours au basket.

Ball est depuis longtemps l’un de ses ardents supporters en public. Ingram et Ball ont passé beaucoup de temps ensemble dans les jeux et dans la pratique. Les deux passent souvent du temps ensemble à tirer des exercices pendant et après l’entraînement. En conséquence, peu de joueurs ont vu son éthique de travail plus que Ball.

«Voir quelqu’un travailler comme ça plus son talent donné par Dieu et la taille qu’il a sur le terrain. Vous mettez tout cela ensemble, il n’y a aucun moyen pour lui de ne pas être génial. “

Compte tenu de la hausse de leurs deux pièces cette saison, Ball et Ingram devraient être liés pendant une grande partie de leur carrière. Voir le soutien entre eux est un autre signe positif pour leur développement et pour les pélicans à l’avenir.

