Lonzo et LaMelo Ball pourraient-ils se diriger vers Klutch Sports?

Mardi, la surprise a fait surface que Lonzo Ball quitterait Creative Artists Agency, mieux connue sous le nom de CAA. Ball n’a signé avec la CAA qu’en avril 2019 après s’être séparé de Harrison Gaines qui lui a servi d’agent au cours des deux premières années de sa carrière.

Ball a été rejoint d’abord au CAA par les frères LaMelo et LiAngelo puis par le nouveau coéquipier Zion Williamson. Avec la famille étant sur le marché du divertissement grâce à leur émission Facebook «Ball in the Family» ainsi que les athlètes, CAA semblait être une solution idéale pour les frères.

La sortie de la famille de la société pourrait résulter du passage de Leon Rose de CAA au front office des New York Knicks. Bien que l’on ne sache pas spécifiquement si Rose était des agents de la famille Ball, différents rapports à différents moments ont lié Rose à Lonzo et LaMelo pendant leur séjour au CAA.

L’éloignement de la CAA pourrait également être un précurseur de quelque chose de beaucoup plus grand pour les Balls. Plus tôt cette saison, LaVar Ball a été repéré assis au bord du terrain avec Rich Paul lors d’un match des Lakers-Pelicans à Los Angeles plus tôt cette saison.

Lonzo était proche de LeBron James pendant leur séjour avec les Lakers ensemble. Ball est apparu dans l’émission The Shop de James et a parlé de son expérience avec Alan Foster. Les rapports ont circulé que les deux se sont rapprochés à la fin de leur saison solitaire alors que les deux ont terminé l’année sur la touche blessés.

L’aspect intéressant ajouté cette fois-ci est l’implication potentielle de LaMelo Ball. Bien qu’il n’ait pas été signalé que LaMelo a quitté l’agence, la famille a opéré dans son ensemble dans le passé à cet égard. Et Klutch Sports a pris l’habitude par le passé de s’accrocher à des perspectives très bien notées lors du repêchage de la NBA.

La saison dernière, Klutch a représenté Darius Garland, le choix n ° 5 du repêchage de la NBA. Klutch représente également Alonzo Trier, Miles Bridges et Dejounte Murray, tous des jeunes recrues récentes. Ball serait certainement la perspective la plus médiatisée qu’ils ont signée, mais il fait l’affaire avec Klutch.

Pour Lonzo, la décision intervient également plusieurs mois avant le début des pourparlers d’extension avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Ball n’a plus qu’une année garantie sur son contrat avant de toucher à l’agence libre restreinte en 2021.

Et LiAngelo semble également se frayer un chemin dans la conversation NBA. On lui a récemment offert un contrat de Ligue G après avoir passé deux mois avec l’Oklahoma City Blue en tant que joueur d’équipe d’entraînement. Il aura probablement des offres pour jouer dans la Ligue d’été à Las Vegas en juillet également.

Tout cela mènera à une décision très fascinante pour Lonzo et potentiellement ses frères. Qu’il atterrisse avec Klutch Sports ou une autre agence, le trio a un avenir fascinant qui rend son choix d’autant plus intrigant.

