Lonzo et LaMelo Ball réagissent à la vidéo hilarante d’emprunt d’identité des frères

Par Jacob Rude |

21 avril 2020 16h20

Mardi, deux des meilleurs imitateurs de basket-ball se sont réunis pour produire une vidéo hilarante. YouTubers Maxisnice et BdotAdot5, deux personnalités des médias sociaux qui se sont taillé une place comme imitateurs de basket-ball, ont publié une vidéo sur l’ancienne chaîne YouTube imitant une contre une entre Lonzo et LaMelo Ball.

Les deux imitateurs réussissent à clouer tous les maniérismes de l’appariement, allant de l’essuyage du visage avec leurs maillots à leurs formes de tir de saut et tout le reste. L’aspect exagéré de celui-ci est pour une valeur ajoutée comique et en fait une montre hilarante.

La vidéo a immédiatement décollé avec Lonzo et LaMelo apportant leur soutien derrière elle. Chacun a partagé la vidéo sur ses histoires Instagram et a également tweeté ses réactions.

Ce n’est pas la première fois qu’un imitateur fait une vidéo sur les frères Ball. Maxisnice a réalisé une vidéo séparée sur LaMelo il y a un peu plus d’un an au cours de sa saison à SPIRE Institute. BdotAdot5 a usurpé l’identité de LeBron James et Lonzo ainsi qu’une vidéo se faisant passer pour LaVar Ball.

