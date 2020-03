Lopez et Williams se combinent presque pour 70 victoires

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à au moins 30 jours jeudi – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus dans le Aux États-Unis, aucun match des Brooklyn Nets ne sera joué pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Brook Lopez et Deron Williams étaient électriques lors de leur voyage à Dallas le 20 mars 2013. La paire a cumulé 69 points dans la victoire de 113-96 des Brooklyn Nets (score plein). Les deux ont tiré à plus de 50% du sol alors que le grand homme menait l’équipe avec ses 38 points.

“Quand vous vous sentez bien et que vous ne pouvez pas manquer, c’est une bonne sensation”, a déclaré Williams après la victoire.

Lopez a également saisi 11 planches, mais il n’a pas dirigé l’équipe dans cette catégorie. La machine à rebond Reggie Evans a terminé avec 22 rebonds dans la victoire. Lui et Lopez ont représenté 73,3% du rebond de Brooklyn (45).

Williams a également terminé avec six passes et Gerald Wallace a réussi cinq interceptions.

Andray Blatche a été le seul autre joueur des Nets à terminer à deux chiffres dans la victoire. Il a marqué 14 points sur le banc.

