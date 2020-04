«L’optimisme grandit» la saison NBA 2019-2020 reprendra

Il y a de plus en plus d’espoir que la saison NBA 2019-2020 puisse être sauvée, selon Sam Amick de l’Athletic.

Alors que le commissaire de la ligue, Adam Silver, a déclaré officiellement qu’il n’y aurait pas de reprise des activités de la ligue jusqu’à ce que la NBA obtienne le feu vert des responsables de la santé publique, et qu’aucune évaluation ne soit faite avant le 1er mai, Amick cite une croyance croissante parmi ceux avec des liens avec la ligue que la saison reprendra cet été.

Amick constate rapidement qu’il n’a rien fait dans le sens d’une enquête exhaustive auprès des parties concernées – «Dans un souci de transparence totale, je n’ai pas sondé tous les propriétaires, joueurs ou agents. Pas même près. ” – mais son enquête limitée est toujours informative.

Au lieu de cela, Amick “a rapidement constaté qu’il y avait un objectif commun de trouver un moyen de terminer cette campagne et un sentiment répandu que c’était toujours faisable.”

Mais que signifie faisable?

“Il y a un moyen”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, un expert de premier plan sur la pandémie de COVID-19 dans l’émission Snapchat “Good Luck America”, selon Chris Bumbaca de USA Today.

«Personne ne vient dans les stades. Mettez dans de grands hôtels, où que vous vouliez jouer. Gardez-les très bien surveillés, mais faites-les tester comme chaque semaine et assurez-vous qu’ils ne finissent pas par s’infecter mutuellement ou leur famille et laissez-les simplement jouer la saison. “

Si la NBA doit revenir, c’est presque certainement ainsi que cela se produira. Le Celtics Wire a déjà souligné l’importance des tests de coronavirus largement disponibles pour la reprise des activités de la ligue, et l’ajout d’un emplacement sécurisé par mesure de précaution est logique.

Mais alors les questions commencent.

Quel emplacement? Qui sera autorisé là-bas – juste les joueurs, ou leurs familles aussi? Quand commencera-t-il et combien de temps les joueurs devront-ils se mettre en forme? Y aura-t-il une saison régulière ou juste des séries éliminatoires – et si oui, à quoi ressemblera le calendrier dans tous les cas?

Plutôt que d’essayer de répondre à ces questions et à bien d’autres, il est probablement sage d’adopter une approche plus prudente, car tant d’autres facteurs peuvent finalement avoir un impact sur ces réponses qui sont encore trop éloignées pour vraiment commencer à se débattre.

Cependant, quelques questions – telles que l’emplacement de l’emplacement centralisé et sans audience – peuvent être devinées. Amick et bien d’autres ont noté Las Vegas comme un emplacement potentiel, compte tenu de ses nombreux hôtels et installations, et de son expérience antérieure en tant que Las Vegas Summer League de la NBA.

D’autres, comme Keith Smith de Yahoo, soulignent que la région d’Orlando – et en particulier Walt Disney World – pourrait être un endroit incontournable pour organiser un tel événement. Atlantic City, New Jersey et Nassau, la capitale des Bahamas, sont parmi d’autres destinations flottantes.

Il est actuellement beaucoup trop tôt pour en dire beaucoup sur le moment – ou même si – une telle éventualité se concrétise avant que d’autres forces demandent une réévaluation.

Mais, ce n’est pas en dehors du domaine des possibilités que des conversations sérieuses commencent à avoir lieu sur ce à quoi pourrait ressembler un retour de la saison NBA 2019-20 juste un jour avant la réunion du Conseil des gouverneurs d’avril de la ligue.

Bien que la réunion – qui, comme la plupart de nos jours, sera à distance – ne produira probablement aucun type de plan global de retour à elle seule, avec ce genre de sentiment qui circule dans la communauté NBA qu’un retour à l’action en toute sécurité n’est pas un rêve de pipe, c’est à nous de modérer nos attentes.

Tout en espérant que cela fait partie d’un retour plus large vers quelque chose qui ressemble à la vie normale.

.