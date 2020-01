L’ordre de Chipotle préféré de Christian Pulisic est un burrito de tristesse

Christian Pulisic est meilleur que moi à environ 100 000 choses, mais je l’oblitère quand il s’agit d’avoir un bon ordre chez Chipotle.

Pulisic s’est associé à Chipotle pour partager sa commande préférée et a invité les gens à en faire la leur, à laquelle je dis: «Non, merci, monsieur – il s’agit d’une commande de Chipotle de base.»

Pour mémoire, il s’agit de «The Pulisic»:

Burrito de poulet avec riz blanc, haricots pinto, crème sure, fromage, guacamole, laitue.

Tout d’abord, j’embrasse l’idéal de base selon lequel vous devriez manger ce que vous voulez et ne pas être influencé par ce que le reste du monde vous dit. Cela dit, j’adopte également l’idéal selon lequel vous ne devriez pas avoir de minuscules papilles gustatives et apprendre à apprécier les bonnes choses de la vie. L’ordre de Pulisic n’est pas mauvais – c’est juste désespérément ennuyeux. Permettez-moi d’expliquer pourquoi:

Choix 1: Burrito.

Je suis bon avec ça. C’est le choix approprié. Je comprends pourquoi tant de gens optent pour le bol à burrito, car il est intrinsèquement plus sain, mais si vous dites en face qu’un bol est meilleur qu’un burrito, vous mentez. La tortilla fournit le jus nécessaire et rend la nourriture relativement portable. C’était un bon choix.

Choix 2: Poulet.

C’est ici que l’ordre de Pulisic commence à dérailler. Le poulet est une sélection de protéines de bas niveau chez Chipotle sans aucun avantage perceptible. Fait amusant: le poulet chipotle est la deuxième protéine calorique la plus élevée du menu et près du fond en termes de saveur. À mon humble avis, les protéines notent ainsi:

Niveau divin: Carne asada.

Niveau S: Barbacoa.

Un niveau: Carnitas, steak.

Niveau B: poulet, sofritas.

Choix 3: Riz blanc.

D’après mon expérience, Chipotle cuit toujours son riz dans l’oubli où il pourrait tout aussi bien être de la bouillie. Il ne fait aucun doute que leur riz blanc a meilleur goût que le brun, mais dernièrement, j’ai choisi le riz brun parce qu’il est plus al dente et mieux préparé. Il donne plus d’un contraste de texture au burrito que j’apprécie. Je suis d’accord avec ce choix.

Choix 4: haricots Pinto.

Si vous choisissez des haricots, je suis à court de pintos. Les haricots noirs sont très bien aussi – mais les pintos donnent un peu plus de saveur. Je pense que Chipotle les assaisonne mieux. Cela dit, pro-astuce: ne recevez pas du tout de haricots. Le plus simple est de demander un “Fajita burrito”, qui était autrefois un élément du menu et maintenant c’est une chose secrète hors menu. Vous perdez les haricots au profit des poivrons et des oignons grillés. Il ajoute le crunch nécessaire et réduit la quantité de liquide que vous ajoutez au burrito lui-même.

Choix 5: Fromage.

Oui, le fromage est bon.

Choix 6: crème sure.

Un ajout controversé à coup sûr. Personnellement, j’aime la crème sure. Je l’aime pour ajouter un peu de richesse et de lubrification alimentaire nécessaire à mon burrito. Je suis bon avec ce choix.

Choix 7: Guac.

Ajout de niveau divin avec aucun mot négatif de ma part. Personnellement, je ne me résous pas à ajouter du guac à cause des frais supplémentaires élevés et je suis bon marché.

Choix 8: PAS DE SALSA !!!!!!!

Cela vaut sept points d’exclamation. Je mets toujours de la salsa chaude sur mon burrito, mais je ne vais critiquer personne pour avoir mis du pico ou de la salsa de maïs sur son repas, car ils n’aiment pas les aliments épicés. Je vais cependant critiquer Pulisic pour avoir décidé de ne mettre AUCUNE SALSA sur son burrito. Voici l’affaire: le chipotle est, au mieux, une cuisine vaguement mexicaine. C’est le bonheur américain produit en masse roulé dans une tortilla pour nous faire sentir comme si nous mangions de la nourriture ethnique.

Le seul facteur de différenciation est les options de salsa. Je ne vais pas dire que la salsa verde de Chipotle est transcendante ou quelque chose comme ça, mais au moins cela vous donne l’impression de manger quelque chose en dehors de la nourriture américaine standard. Vous voler de la salsa, c’est voler vos papilles gustatives d’opportunité.

Choix 9: laitue.

Non, non merci. Je ne peux pas descendre avec de la laitue sur un burrito. C’est peut-être une préférence personnelle, mais je n’ai pas besoin de la texture et de la froideur que la laitue procure. De plus, il finit par devenir chaud et la laitue chaude est dégueulasse.

L’ordre parfait de chipotle de James Dator:

Burrito de carne asada fajita avec riz brun, crème sure, fromage, guacamole et salsa roja.

Essayez-le un jour et vous me remercierez pour toujours.