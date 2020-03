Des membres de l’organisation d’Oklahoma City Thunder se sont portés volontaires lundi dans un garde-manger d’urgence local pour les bébés et les tout-petits.

Lors de la quatrième journée annuelle de service Thunder Cares, les joueurs de Thunder and Blues et le personnel de l’organisation ont aidé à emballer les sacs à couches, à organiser les vêtements, à étiqueter les formules et à fournir une autre assistance aux Infant Crisis Services.

Infant Crisis Services fournit des fournitures pour aider les familles avec des bébés et des tout-petits dans le besoin. Il prévoit d’aider plus de 30 000 bébés cette année. L’année dernière, elle a fait don de plus de 750 000 couches.

L’organisation fait un don aux familles de l’État de l’Oklahoma.

«Je pense que c’est quelque chose d’unique pour l’équipe et cela montre à quel point l’organisation se soucie vraiment de la communauté», garde Chris Paul au journaliste du site Web de Thunder Paris Parisson.

«Tout le monde sort et nous soutient chaque soir avec sa famille ou quoi que ce soit, donc pour nous d’être ici et faire notre part est significatif et bien nécessaire.»

Selon le Thunder, chaque employé à temps plein de l’organisation devait participer à l’événement de service communautaire, ce qui a donné lieu à plus de 200 bénévoles.

Oklahoma City (37-23) revient sur le terrain mardi contre les Los Angeles Clippers (41-19) au Chesapeake Energy Arena. Le match devrait commencer à 19 h.

.