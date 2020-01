Lors d’une récente poussée de points, Russell Westbrook a réussi des essais de 3 points

Entré mercredi, en matchs depuis le 16 décembre, le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, est le meilleur buteur de la NBA avec 30,2 points par match.

Lors des matchs disputés avant cette date de la saison 2019-2020, Westbrook s’est classé au 21e rang de la ligue avec 22,5 points par match.

Alors, qu’est-ce qui a changé?

Dans une certaine mesure, cela reflète probablement que Westbrook devient plus à l’aise alors qu’il s’adapte à une nouvelle équipe dans les Rockets après avoir passé les 11 premières saisons de sa carrière à Oklahoma City. Il peut également devenir plus explosif alors qu’il continue de se remettre d’une opération au genou pendant l’intersaison.

Statistiquement, cependant, ce qui ressort le plus, c’est un changement dans son profil de tir. Après avoir lutté avec une précision de 3 points au cours de ses premières semaines de jeu dans l’entraînement lourd de 3 points de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni à Houston, ce n’est pas comme si Westbrook a soudainement commencé à en faire plus.

Il a simplement arrêté d’en prendre autant.

Lors de ses 11 derniers matchs, Westbrook a réalisé en moyenne 3,4 tentatives par match sur une fourchette de 3 points. Dans six de ces 11 (54,5%), il a tenté deux tirs à trois points ou moins – dont un seul lors de ses deux derniers matchs combinés.

À titre de comparaison, lors de ses 25 premiers matchs avec les Rockets, Westbrook a marqué en moyenne 5,2 tirs à partir d’une portée de 3 points par match. De plus, dans seulement trois de ces 25 matchs (12%), Westbrook a eu deux tentatives ou moins.

Sa précision à 3 points ne s’est que légèrement améliorée, passant de 23,3% dans la période précédente à 24,3% dans le dernier tronçon. Mais cela ne semble pas avoir autant d’importance de nos jours, car il prend moins de ces photos.

En tout, cela a conduit à un marqueur beaucoup plus efficace. En 17 matchs depuis le 7 décembre, Westbrook marque 29,2 points par match sur 49,2% des tirs depuis le terrain. En 19 matchs avant cela, lorsque son profil de tir comprenait plus de 3 points ainsi que des tirs plus longs à mi-distance, Westbrook avait une moyenne de 21,7 points par match sur 39,9% du tir global.

“Il joue vraiment bien”, a déclaré D’Antoni après le match de lundi contre Oklahoma City, lorsque Westbrook a récolté 32 points (66,7% des tirs), 12 passes décisives et 11 rebonds. “Il vient à vous. Tu le sens. “

D’Antoni a ensuite reconnu les récents changements dans le profil de tir de Westbrook, à commencer par une volonté accrue de conduire. L’entraîneur a dit:

Il tire un pourcentage très élevé. Je pense qu’il a en quelque sorte trouvé ce avec quoi il est le plus à l’aise, et ça va.

Nous insistions sur les 3 et tout ça. … Mais je pense qu’il vient de dire: «Vous savez, je vais au trou.» Il est passé de parfois s’arrêter puis monter sur la jante. Maintenant, il arrive toujours à la jante, et de temps en temps, il tire quand il le fait. Il a fait un excellent travail.

D’Antoni a noté que tout changement venait de Westbrook lui-même, par opposition aux suggestions du personnel d’entraînement. Ses remarques:

C’est pourquoi il est MVP. Ils font des choses par terre, je ne sais pas comment ils le font. Vous ne coachez pas cela. C’est la grandeur. Il l’a compris.

Westbrook cherchera à poursuivre sur cette lancée lorsque les Rockets (26-16) accueilleront Denver (30-13) à 19 h. Mercredi à l’intérieur du Toyota Center. Houston cherche à briser une séquence de quatre défaites consécutives tout au long de la saison, en grande partie à cause d’une chute importante de la co-star de la zone arrière James Harden.

