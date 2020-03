Lorsque LeBron James a conduit Cleveland à la victoire dans le match 7 et au titre NBA 2016

J’ai travaillé avec Triumph Books pour publier «Cleveland Is King» en 2016 après que les Cavaliers de Cleveland ont remporté le championnat NBA. Ce livre a continué à faire la liste des best-sellers du New York Times. Vous trouverez ci-dessous un extrait de la soumission finale pour le livre récapitulant LeBron et la victoire de Cavs Game 7 contre les Golden State Warriors.

Cleveland, c’est pour toi. Les simples paroles de LeBron James qui ont explosé sur les ondes nationales après le match 7 de la finale de la NBA ont rencontré les masses rassemblées dans les rues de sa ville avec la grâce de la prose shakespearienne. James avait défini sa merveille de volonté sur la plus grande scène du basket-ball et a tenu sa promesse de dépasser les 52 ans de défaite avec une victoire glorieuse.

Du cimetière Calvary de Cleveland à l’hôpital général d’Akron, l’esprit de chaque âme jamais née dans le pays du nord-est de l’Ohio a souri fièrement à son fils préféré. Le 19 juin 2016, le gamin d’Akron en avait fait tous des champions.

“Je rentre à la maison avec ce que j’ai dit que j’allais faire”, a déclaré LeBron James après avoir aidé ses Cavaliers à devenir la première équipe à se remettre d’un déficit de 3-1 pour remporter la finale de la NBA. “J’ai hâte de descendre de cet avion, de brandir ce trophée et de voir tous nos fans au terminal.”

James a couronné une performance de MVP en finale de la NBA avec un triple double de 27 points, 11 passes et 11 rebonds. Il a joué toutes les 48 minutes sauf une pour décider du meilleur match 7 de l’histoire de la NBA. Alors que le buzzer final signalait la fin de la bataille 93-89, Tyronn Lue sanglotait sur le banc des Cavaliers de Cleveland tandis que James s’effondrait sur le bois très dur qu’il venait de conquérir.

Son équipe avait vaincu une collection de guerriers de Golden State qui méritaient vraiment le titre qu’ils ont courageusement combattu pour défendre. Cette nuit-là, cependant, Cleveland était roi – et sa ville se réjouirait pour toujours.

“Ce n’est même pas un soulagement, c’est une excitation pour nous – en tant qu’équipe, en tant que franchise, en tant que ville, en tant que communauté”, a déclaré LeBron. «Pour pouvoir continuer à bâtir notre ville, continuer à être une inspiration pour notre ville, cela signifie tout et je suis heureux d’en faire partie.»

Avec 53 secondes restantes, Kyrie Irving s’est levé pour frapper le plus gros tir de l’histoire de la franchise Cavs lorsqu’il s’est connecté sur un pointeur de 25 pieds avec Stephen Curry en défense pour donner à son équipe un avantage de 92-89. Le poignard héroïque du meneur des Cavaliers qui a subi une blessure de fin de saison sur le même terrain 12 mois plus tôt a donné à Irving son 26e point du concours.

“Je pensais juste que la prochaine équipe qui marque a de grandes chances de remporter ce championnat, et j’espère que nous pourrons être cette équipe qui est à cette fin”, a déclaré Irving à propos de son feu vert à trois points.

C’est le deuxième triple qu’il a enterré dans la nuit, pour accompagner six rebonds, améliorant les 17 points totalisés par le double MVP qu’il a affronté. Irving terminerait la série avec des moyennes de 27 points, quatre rebonds et quatre passes décisives sur plus de 40% des tirs hors de l’arc. Sinon pour son coéquipier superstar, c’était un effort digne du trophée portant le nom de Bill Russell.

C’est une folie de tenter de décrire ce que LeBron James a réellement fait tout au long des finales NBA 2016, en particulier pendant les Jeux 5, 6 et 7. Nous en avons tous été témoins. Nous l’avons tous vu. Il nous a donné tous les souvenirs uniques aux émotions qui ont traversé nos veines pendant que nous regardions. James a transformé les sports professionnels en un conte de fées alors qu’il poursuivait furieusement un championnat qu’il avait promis de livrer.

Il a donné aux enfants comme aux adultes toutes les raisons d’espérer et toutes les raisons de rêver. Il a joué comme l’élu, il a mené comme le roi, et il a continué à faire de son cas l’un des meilleurs à avoir joué le jeu qu’il aime tant. Si l’histoire nécessite des chiffres pour quantifier son éclat, LeBron a offert 29,7 points, 11,3 rebonds et 8,9 passes décisives tout au long de la série pour remporter le prix MVP de la finale. Il a versé son cœur sur le sol pendant 42 minutes par nuit, brisant des blocs de poursuite du panneau qui semblaient briser à la fois le verre et l’esprit de son adversaire de calibre de championnat.

Se tenant au carrefour de la défaite, derrière les Warriors de 73 victoires 3-1, James a fait apparaître le souhait d’une résurgence de Cleveland à chaque coup qu’il a tiré. Il a poursuivi sans relâche un rêve que sa ville partageait si désespérément et a inspiré ses coéquipiers à continuer le combat face à l’adversité. James croirait en Kevin Love et l’attaquant des étoiles livrés au moment décisif en récoltant 14 rebonds et en terminant avec une note plus / moins de +19 dans le match 7.

LeBron a imploré J.R.Smith de continuer à tirer, Iman Shumpert de continuer à défendre, Tristan Thompson de continuer à se débarrasser, et ils se sont tous présentés aux côtés de leur chef. Plus qu’il ne l’a fait pour l’héritage et la légende, LeBron l’a fait pour eux, et il l’a fait pour nous, rappelant à tous ceux qui ont assisté à sa plus belle réalisation que la victoire est toujours à la portée de ceux qui osent croire.

