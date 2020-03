Lorsque LeBron James est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à marquer 50+

Il y a quinze ans aujourd’hui, LeBron James a dépassé le plateau des 50 points pour la première fois de sa carrière. LeBron a marqué 40 points ou plus cinq fois au cours de la saison 2004-05. Ces cinq fois où il a dépassé ce seuil cette année-là sont inférieurs. Le record de saison de LeBron au cours de son année recrue était de 41.

40 points contre Atlanta Hawks le 28 décembre 2005

40 points contre Milwaukee Bucks le 9 avril 2005

43 Points contre Detroit Pistons le 24 novembre 2004

44 Points contre la Nouvelle-Orléans le 28 mars 2005

56 points contre les Raptors de Toronto le 20 mars 2005

Le 20 mars 2005, les Cavaliers de LeBron avaient 34-30 ans lorsqu’ils sont arrivés au Centre Air Canada pour affronter les 28-38 Raptors de Toronto. L’actuel analyste ESPN NBA, Jalen Rose, était sans doute le meilleur joueur de l’équipe à l’époque, avec un Chris Bosh en progrès non loin derrière.

Rose terminerait le match avec 30 points tandis que Bosh en ajoutait 11. Mais la nuit, même dans un effort perdant, appartenait à James qui atteignit un nouveau sommet en carrière de 56 points.

LeBron a tenté 36 buts sur le terrain dans le concours et en a fait 18. Il tirerait également 50% de la gamme de 3 points, se connectant sur 6 des 12 triples et 14 lancers francs. Il a également pris 10 planches pour faire bonne mesure, tout en distribuant cinq passes décisives. Son coéquipier des Cavs, Drew Gooden, est allé chercher 24 et 10 pour soutenir le roi alors que Cleveland n’a pas réussi sur la route.

Les Cavs ne traînaient que d’un point avant la dernière période, mais ils ont été dépassés par Toronto qui a clôturé et assuré la victoire 105-98. Mais ce n’était pas avant que James n’enterrât coup sur coup en route pour offrir l’un des jeux les plus prolifiques de sa carrière légendaire.

