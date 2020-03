Lorsque Russell Westbrook a conduit l’UCLA à son troisième Final Four consécutif

Le 29 mars 2008, un jeune de 19 ans, Russell Westbrook, a marqué 17 points sur un tir de 7 sur 11 (63,6%) lors de la finale régionale de l’Ouest contre Xavier, aidant à mener ses Bruins de l’UCLA (35-3) à un troisième consécutif. Final Four dans le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA.

Puis un étudiant en deuxième année, la performance contre les Muskateers (30-7) était le deuxième plus grand nombre de points que Westbrook a marqué dans un match de tournoi de la NCAA, et le meilleur lors de l’ajustement pour l’efficacité.

“Je pensais que Russell était exceptionnel sur la défensive”, a déclaré Ben Howland, entraîneur de l’UCLA, après Westbrook, qui a également réussi trois interceptions. Xavier n’a tiré que 36,2% du terrain dans une victoire de 76-57 UCLA (score de la boîte).

Westbrook, qui était le joueur défensif de l’année du Pac-10 en 2008, a déclaré pour le repêchage de la NBA après cette saison et a été repêché quatrième au premier tour par le Thunder d’Oklahoma City. Voici un rapport de dépistage sur Westbrook de Draft Express en mars 2008:

Il n’y a peut-être pas de joueur plus amélioré dans le pays au cours de la dernière année ou deux que le garde de deuxième année de l’UCLA Russell Westbrook. Considéré comme une recrue mi-majeure menant à sa dernière année de lycée, attirant des offres de bourses d’études dans des écoles telles que San Diego, Wyoming, Creighton et Kent State, Westbrook a bénéficié d’une poussée de croissance tardive qui l’a vu monter de seulement 5-10 à 6-3 à la fin de sa carrière de préparation, et est maintenant un rouage clé dans une équipe en lice dans le Final Four et l’un des meilleurs espoirs de repêchage du pays. De toute évidence un bloomer tardif, Westbrook reste une perspective brute en ce qui concerne son niveau de compétence, mais a à peu près autant d’avantages à continuer à améliorer que n’importe quel garde de la NCAA non nommé Derrick Rose.

Physiquement, Westbrook est particulièrement impressionnant, malgré son statut de tweener. Il a une taille solide à 6-3, une excellente envergure et des mains énormes, et est l’un des joueurs les plus explosifs que vous trouverez dans le pays. Avec une première étape exceptionnelle et une force formidable une fois dans la voie, la capacité de Westbrook à s’élever du sol a fait de ses rouleaux les plus marquants la légende de YouTube.

UCLA avait quatre espoirs NBA dans sa formation 2008, dirigée par Westbrook, Kevin Love, Darren Collison et le futur Rocket Luc Mbah a Moute. Ils ont perdu en demi-finale nationale contre Memphis, dirigé par Derrick Rose, et les Bruins ne sont pas revenus dans le Final Four depuis qu’ils ont perdu ces joueurs de base.

