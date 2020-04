Lorsque Saint-Vincent-St. Mary’s bat Oak Hill

Avec le monde du sport sur une pause et tout le monde encouragé à continuer la distance sociale pour rester à la maison et aplanir la courbe de la propagation du coronavirus, il y a eu des cadeaux sans précédent de contenu provenant de diverses ligues et chaînes. ESPN en fait partie, remontant la date de sortie de leur documentaire «The Last Dance» sur Michael Jordan et les Chicago Bulls. Mais même avant cela, ils ont partagé de plus en plus de séquences classiques de leurs archives sur leur chaîne YouTube.

Parmi les images classiques que ESPN a publiées sur YouTube, il y a la première apparition de LeBron sur ESPN, lorsque son St. Vincent-St. L’équipe de Mary a bouleversé l’Oak Hill Academy, n ° 1, qui venait de voir Carmelo Anthony se rendre à Syracuse. Vous pouvez voir le type d’environnement qui entourait les jeux de LeBron, joué à Cleveland State parce que leur gymnase du lycée ne pouvait pas contenir la demande.

Je dois crier à mon collègue et camarade drogué David Lieberman de m’avoir alerté des archives ESPN des images de LeBron, que nous reviendrons certainement pendant la pause NBA.

