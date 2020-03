Los Angeles cherche à balayer la saison régulière NBA 2019-2020

Après avoir vu leur séquence de sept victoires consécutives arrachée aux mains des Grizzlies de Memphis, les Lakers de Los Angeles tenteront de rebondir lorsqu’ils affronteront les Pélicans de la Nouvelle-Orléans pour la quatrième et dernière fois au cours de la saison NBA 2019-2020.

Jusqu’à présent, les Lakers ont eu le nombre de pélicans lorsqu’ils ont remporté les trois premiers affrontements, mais il leur sera difficile de balayer la série de la saison régulière car ils sont à la deuxième extrémité d’une situation consécutive sur la route. Pour aggraver les choses, tout comme Memphis, la Nouvelle-Orléans joue également à un rythme rapide qui mettra véritablement au défi la défense de transition de Los Angeles.

Les Lakers ont eu leur premier aperçu de Zion Williamson lors de leur dernier affrontement et il était impressionnant en terminant la soirée avec 29 points et six rebonds. Anthony Davis a été chargé de défendre Williamson et sa longueur à la jante le dérangeait, mais Williamson était toujours en mesure de récupérer le sien en attrapant des lobs et en se faufilant pour les lay-ins.

Brandon Ingram a également été un énorme problème car l’ancien Laker a cuisiné en seconde période, frappant cavalier après cavalier en route vers 34 points. Los Angeles a eu du mal à garder des ailes pendant toute la saison et contenir Ingram pourrait être leur meilleur coup pour ralentir l’offensive des Pélicans.

Une autre clé du jeu pour le violet et l’or est leur rebond. Contre les Grizzlies, les Lakers étaient débordés sur les planches et cela a conduit à un manque de rythme tout au long de la nuit, ce qu’ils ne peuvent pas se permettre contre une équipe de Pelicans qui se bat toujours pour une place en playoffs NBA 2020.

Los Angeles a toujours l’avantage clair car la Nouvelle-Orléans n’a personne à qui il peut s’en tenir LeBron James et il devrait chercher à marquer plus souvent qu’autrement. Les Pélicans représentent un défi pour les Lakers compte tenu de ce qui est en jeu pour eux, alors j’espère que l’équipe pourra répondre et se remettre sur la bonne voie.

Los Angeles Lakers (45-13) contre New Orleans Pelicans (26-33)

17 h 0 PT, 1 mars 2020

Smoothie King Center, La Nouvelle-Orléans, Louisiane

TV: ESPN, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Kyle Kuzma

C: JaVale McGee

Réserves clés: Markieff Morris, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo

Pélicans projetés à partir de la gamme:

PG: Lonzo Ball

SG: Jrue Holiday

SF: Brandon Ingram

PF: Zion Williamson

C: Derrick Favors

Réserves clés: Josh Hart, Nicolo Melli, E’Twaun Moore