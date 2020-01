Los Angeles cherche à gagner la saison 2019-2020 de la NBA sans Anthony Davis

Les Lakers de Los Angeles affronteront les Mavericks de Dallas, à la recherche de leur septième victoire consécutive, tout en espérant clôturer la saison 2019-2020 de la NBA.

Les Lakers et les Mavericks ont disputé trois matchs aller-retour jusqu’à présent cette saison. Les Lakers ont remporté le premier – un thriller en prolongation – avec LeBron James et Luka Doncic jouant tous les deux au basketball historique. Les Mavericks ont ensuite pris le suivant le 1er décembre, ce qui donne l’impression que les Lakers pourraient être dans un long mois. Les Lakers ont ensuite pris leur revanche avec une victoire dans une bataille défensive fin décembre.

Ce quatrième et dernier affrontement entre les deux équipes comportera des pièces mobiles en raison de blessures. Pour les Mavericks, Kristaps Porzingis sera absent, ce qui signifie que Doncic devra peut-être faire encore plus pour obtenir une victoire. Du côté des Lakers, Anthony Davis ne jouera pas en raison de la blessure qu’il a subie au troisième trimestre de la victoire contre les Knicks de New York.

Pendant ce temps, Avery Bradley et James ont tous deux souffert de maladies qui ont mis leur statut de joueur en doute, bien que les deux devraient, espérons-le, pouvoir jouer.

Les Lakers et les Mavericks ont été compétitifs dans tous leurs affrontements, les premiers ressemblant simplement à la meilleure équipe la plupart du temps. Si James joue sans Davis, lui et Doncic auront une pression supplémentaire pour réussir à faire gagner leur équipe.

Doncic a joué au basket-ball incroyable cette saison et est récompensé par la tête de tous les gardes de la Conférence de l’Ouest lors du vote des fans du NBA All-Star Game 2020. Il ne fait aucun doute qu’il sera un starter lorsque le jeu se déroulera et son nom pourrait même être dans la conversation MVP, alors Doncic a actuellement une moyenne de 29,6 points, 9,7 rebonds et 9,0 passes décisives tout en menant les Mavericks à une place pour les éliminatoires de la Conférence Ouest.

Les Lakers, comme toutes leurs autres rencontres avec cette équipe, devront travailler à arrêter une attaque offensive d’élite. Les Mavericks se classent toujours n ° 1 de la NBA en termes offensifs, ce qui semblait être un coup de chance au début de la saison et est maintenant de notoriété publique. Cela devient un peu plus facile avec Porzingis sorti, mais cette équipe a toujours des armes à toutes les positions.

Sans Davis, Kyle Kuzma et les centres Lakers devront jouer un grand match pour s’assurer que les Mavericks ne marqueront pas une tonne de points.

Los Angeles Lakers (30-7) contre Dallas Mavericks (23-14)

18 h 45 PT, 10 janvier 2020

American Airlines Center, Dallas, Texas

TV: ESPN, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Kyle Kuzma

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Rajon Rondo, Alex Caruso

Programmation de la liste de départ des non-conformistes:

PG: Delon Wright

SG: Tim Hardaway Jr.

SF: Luka Doncic

PF: Dorian Finney-Smith

C: Dwight Powell

Réserves clés: Seth Curry, Maxi Kleber, Justin Jackson, Jalen Brunson