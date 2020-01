Los Angeles cherche à se remettre sur la bonne voie après la pire perte de la saison NBA 2019-2020

Les Lakers de Los Angeles chercheront à se remettre sur la piste gagnante lorsqu’ils affronteront les Knicks de New York pour la deuxième fois au mois de janvier.

Les Lakers ont vaincu les Knicks avec une relative facilité lors de leur dernière rencontre malgré la perte d’Anthony Davis au troisième quart à une blessure au coccyx qui le tiendrait pendant les cinq prochains matchs. Maintenant que Davis est de retour, les Lakers espèrent une autre bonne victoire.

Le violet et l’or en ont besoin après une défaite embarrassante contre les Celtics de Boston le jour de Martin Luther King Jr. Ils ont perdu par leur plus grande marge de la saison (32 points) et à peu près tout le monde a eu du mal à trouver un rythme après les trois premières minutes du match.

Bien que la défaite des Celtics ne présente pas beaucoup de problèmes à long terme, elle montre que cette équipe des Lakers doit être plus difficile lorsque les équipes adverses courent, en particulier lorsque ces équipes sont bonnes.

Les Knicks, bien que n’étant pas une victoire garantie, offrent aux Lakers l’occasion de revenir à des matchs gagnants avant les Brooklyn Nets et les Philadelphia 76ers.

Les Knicks seront privés de RJ Barrett pour ce match tandis que Dennis Smith Jr. et Marcus Morris sont discutables. Morris est plus susceptible de jouer que Smith, mais les Knicks seront un peu en désavantage.

Une autre histoire de ce jeu est à quel point LeBron James se rapproche de passer Kobe Bryant pour la troisième place sur la liste des scores de la NBA. Dans l’état actuel des choses, James a 65 points de retard sur Bryant, ce qui signifie qu’il lui faudrait un effort historique pour passer au troisième rang au Madison Square Garden. Bryant s’attend à ce que James lui passe n’importe quel match maintenant et est ravi que cela se produise. Bien que cela ne se produira probablement pas contre les Knicks, c’est quelque chose à rechercher.

Les Lakers n’ont personne pour le moment pour manquer ce match, mais comme il s’agit de la première nuit consécutive, il pourrait y avoir des rayures tardives du match contre les Knicks ou les Nets.

Les Lakers espèrent continuer ce road trip avec force en se remettant à gagner, d’autant plus qu’ils ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. Ils ont actuellement une avance de quatre matchs au sommet de la Conférence Ouest et ont besoin de victoires comme celle-ci pour maintenir cela.

Los Angeles Lakers (34-9) contre New York Knicks (12-32)

16H30. PT, 22 janvier 2020

Madison Square Garden, New York City, New York

TV: Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Alex Caruso

Programmation de la programmation de Knicks:

PG: Elfrid Payton

SG: Reggie Bullock

SF: Marcus Morris

PF: Taj Gibson

C: Julius Randle

Réserves clés: Mitchell Robinson, Frank Ntilikina, Bobby Portis, Kevin Knox