Los Angeles cherche à terminer le balayage de la saison NBA 2019-2020

Après une grande victoire de rebond contre les Kings de Sacramento, les Lakers de Los Angeles cherchent à continuer sur la voie gagnante avant l’échéance commerciale 2019-20 NBA alors qu’ils accueillent les San Antonio Spurs.

Les Lakers ont remporté chacune des deux premières rencontres entre ces équipes et termineraient le balayage de la saison avec une autre victoire.

Les Lakers se sont remis sur la bonne voie avec un effort d’équipe complet contre les Kings, donnant l’une de leurs meilleures performances globales de la saison. Sept joueurs ont marqué à deux chiffres, ils ont touché 19 tirs à trois points et ont aidé 33 de leurs 44 buts marqués.

De toute évidence, l’ambiance sera définie par le joueur de la conférence Western du mois récemment nommé dans LeBron James et Anthony Davis, mais tous les regards seront rivés sur le casting de soutien de l’équipe, en particulier avec la date limite de transaction dans quelques jours.

Kyle Kuzma est en haut de cette liste. Le troisième meilleur buteur de l’équipe n’atteint en moyenne que 13 points par match et les rumeurs continuent de planer sur un mouvement potentiel. C’est le dernier match avant qu’un accord ne soit conclu et pourrait servir de vitrine, que les Lakers le gardent ou qu’une autre équipe insiste pour l’acquérir.

Bien qu’ils ne puissent pas être traités, les yeux seront également tournés vers JaVale McGee, Kentavious Caldwell-Pope, et surtout Rajon Rondo, car des combats continus pourraient amener le directeur général Rob Pelinka à être plus désespéré en se déplaçant pour combler les lacunes de l’équipe.

Mais en termes de jeu, cette distribution de soutien sera probablement la différence dans une victoire ou une perte des Lakers.

Le premier match a vu 44 points combinés de Caldwell-Pope, Avery Bradley et Dwight Howard. De même, le deuxième concours a été décalé avec quatre joueurs de rôle des Lakers marquant à deux chiffres, y compris 11 points sur 3 sur 3 de la profondeur de Troy Daniels.

Les Spurs, comme les Lakers, sont construits autour d’un coup de poing un-deux. DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge ne sont pas au niveau de James et Davis, mais ils sont plus que redoutables et très capables de devenir chauds. La question sera de savoir si leur distribution de soutien peut surpasser celle des Lakers.

Les Spurs ont un peloton de gardes, qui sont tous capables d’un gros match ou d’une nuit de tir à chaud dans n’importe quel concours. Dejounte Murray, Patty Mills, Bryn Forbes, Derrick White et Lonnie Walker IV auront tous l’occasion de le faire, de sorte que les Lakers ne pourront à aucun moment faire preuve de complaisance. De même, les joueurs en première ligne tels que Rudy Gay et Trey Lyles ont eu de grandes nuits.

Au final, les Spurs sont dangereux. Ils sont dans la deuxième nuit d’une situation consécutive et ne peuvent pas être heureux de laisser une victoire sur les Clippers glisser entre leurs doigts et ils avaient gagné leurs deux précédents avant cela. Mais les Lakers sont l’équipe la plus talentueuse et tant qu’ils ne se laissent pas distraire, ils devraient en avoir assez pour s’en sortir.

Los Angeles Lakers (37-11) contre San Antonio Spurs (22-27)

19H00. PT, 4 février 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso

Éperons projetés à partir de la gamme:

PG: Dejounte Murray

SG: Bryn Forbes

SF: DeMar DeRozan

PF: LaMarcus Aldridge

C: Trey Lyles

Réserves clés: Patty Mills, Rudy Gay, Derrick White, Lonnie Walker IV