Los Angeles Clippers – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques live du match NBA

Los Angeles Clippers il a remporté la victoire à domicile contre Denver Nuggets par 132-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants battaient à domicile Soleils de Phoenix par 92-102, donc après ce résultat, ils terminent une série de quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Detroit Pistons par 115-98. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 39 matchs remportés sur 58 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage. Pour sa part, Denver Nuggets, après le match, il reste également en play-offs avec 40 victoires en 58 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

29/02/2020

À 07:13

CET

SPORT.es

Au premier quart, il a été dominé par les locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel de 15-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 13 points (17-4) et ont conclu avec un 37-27. Par la suite, au deuxième trimestre, il a maintenu sa différence Los Angeles Clippers et s’est terminé avec un résultat partiel de 29-29. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 66-56 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 13-2 et a augmenté la différence à un maximum de 20 points (90-70) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-23 et un total de 98-79. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile s’est de nouveau distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 11-2 et a atteint une différence de 33 points (132-99) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 34 au 24. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 132-103 pour les joueurs de l’équipe locale.

En plus des joueurs de Los Angeles Clippers qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Paul George et Montrezl Harrell, qui a obtenu 24 points, deux aides et quatre rebonds et 18 points, quatre aides et 10 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Nikola Jokic et Jerami Grant pour leurs actions pendant le match, avec 21 points, deux passes décisives et neuf rebonds et 20 points, deux passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Los Angeles Clippers sera contre Philadelphia 76ers dans le Staples Center. Pour sa part, Denver Nuggets fera face Toronto Raptors dans le Centre Pepsi. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.