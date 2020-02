Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Los Angeles Clippers il a réussi à gagner à domicile pour Grizzlies de Memphis par 124-97 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre Sacramento Kings par 103-112, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Los Angeles Lakers par 117-105, donc après ce résultat, ils complètent une série de quatre défaites consécutives. Los Angeles ClippersAvec ce résultat, il s’installe en play-offs avec 37 victoires en 56 matchs joués. Pour sa part, Grizzlies de Memphis, après le match, il reste également en play-off avec 28 matchs gagnés sur 56 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

25/02/2020

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal dominateur, en fait, il a réalisé un 17-2 partiel au cours du quatrième et a atteint une différence de 26 points (35-9) jusqu’à la fin avec un 40-14. Puis au deuxième trimestre Los Angeles Clippers a augmenté sa différence et a augmenté la différence à un maximum de 35 points (49-14) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 26-23. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 66-37 sur le compteur.

Au troisième trimestre, ils ont réduit les différences de score entre les joueurs de Grizzlies de Memphis et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-29 et un total de 90-66. Enfin, au cours du dernier trimestre Los Angeles Clippers Il a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 11-2 et est venue gagner par 37 points (111-74) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-31. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 124-97 en faveur des locaux.

Pendant le match, les actions de Kawhi Leonard et Montrezl Harrell, qui a obtenu 25 points, trois passes décisives et huit rebonds et 22 points et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Gorgui Dieng et JA Morant, avec 14 points et 10 rebonds et 16 points et une passe respectivement.

Après avoir remporté la victoire, lors de la prochaine réunion Los Angeles Clippers les visages seront vus avec Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena. De son côté, le prochain jeu de Grizzlies de Memphis sera contre Houston Rockets dans le Toyota Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.