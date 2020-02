Los Angeles Clippers – Miami Heat: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Los Angeles Clippers il a réussi à gagner à domicile pour Miami Heat par 128-111 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre San Antonio Spurs 108-105, donc après le match, ils accumulent quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile pour Philadelphia 76ers par 137-106. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 35 victoires en 50 matchs disputés, ce qui lui permet de rester en position de play-off. Pour sa part, Miami Heat, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 34 victoires en 49 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs coups sur le tableau de bord et terminé avec un résultat de 25-23. Puis, au cours du deuxième quart il y a eu un retour de la main des joueurs de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 10-0 et sont venus gagner par 12 points (31-43) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 30-35. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 55-58 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont fait un retour, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 16-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 14 points (92-78) et se sont terminés par un résultat partiel de 37-22 et un total de 92-80. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel de 13-1 et ont eu une différence maximale de 18 points (124-106), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36 -31, terminant le match avec un résultat final de 128-111 en faveur des locaux.

Pendant le match, Los Angeles Clippers il a remporté la victoire grâce à 23 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Paul George et les 23 points, six passes et un rebond de Landry shamet. Les 25 points, trois passes décisives et neuf rebonds de Derrick Jones et les 22 points, six passes décisives et 11 rebonds de Bam Adebayo ils n’étaient pas suffisants pour Miami Heat Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Los Angeles Clippers sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre ciblelors du prochain match, Miami Heat fera face Sacramento Kings dans le Golden 1 Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.