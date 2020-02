Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves: Résultats, résumé et statistiques live du match NBA

Los Angeles Clippers a réussi à l’emporter en tant que local contre Minnesota Timberwolves par 118-106 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Sacramento Kings par 103-124. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Sacramento Kings par 129-133, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de douze défaites d’affilée. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 33 matchs gagnés en 48 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 matchs gagnés sur 47 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/02/2020

À 01:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été mené par les locaux, a augmenté la différence à un maximum de huit points (38-30) et a terminé avec un résultat de 40-32. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-0, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-23. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 62-55 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les Los Angeles Clippers se sont distancés du tableau de bord, ont eu une différence maximale de 13 points (71-58) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36-31 et un total de 98-86. Enfin, au cours du dernier trimestre, les sections locales ont maintenu leur différence et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-20. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 118-106 pour les joueurs de l’équipe locale.

Le triomphe de Los Angeles Clippers il est en partie dû aux 31 points, quatre passes décisives et six rebonds de Kawhi Leonard et les 21 points, deux passes et sept rebonds de Paul George. Les 32 points, trois passes et 12 rebonds de Karl-Anthony Towns et les 11 points, 10 passes décisives et quatre rebonds de Shabazz Napier ils n’étaient pas suffisants pour Minnesota Timberwolves Gagnez le match.

Le prochain choc de Los Angeles Clippers sera contre San Antonio Spurs dans le Staples Center. Pour sa part, Minnesota Timberwolves fera face Sacramento Kings dans le Golden 1 Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.