Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers: Résultat, résumé & statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Clippers il a remporté la victoire à domicile contre Philadelphia 76ers par 136-130 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Denver Nuggets par 132-103, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile devant New York Knicks par 115-106. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 41 matchs gagnés sur 60 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Philadelphia 76ers, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 37 matchs gagnés sur 61 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/02/2020

À 01:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, le leadership était entre les mains de l’équipe visiteuse, en fait, il a réalisé un partiel dans ce quart de 12-2 et a atteint une différence de 14 points (11-25) jusqu’à la fin avec un 34-39. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 36-33. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 70-72 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à surmonter le résultat.En fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 16-2 et a augmenté la différence à un maximum de 13 points (107-94) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-24 et 108-96 du total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-34. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 136-130 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Los Angeles Clippers il a remporté la victoire grâce à 30 points, trois passes et six rebonds de Kawhi Leonard et les 24 points et neuf rebonds de Montrezl Harrell. Les 39 points, cinq passes décisives et trois rebonds de Shake milton et les 25 points, quatre passes décisives et quatre rebonds de Tobias Harris ils n’étaient pas suffisants pour Philadelphia 76ers Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Los Angeles Clippers sera contre Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeaketandis que la prochaine réunion du Philadelphia 76ers sera contre Los Angeles Lakers dans le Staples Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.