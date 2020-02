Los Angeles Clippers – Sacramento Kings: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings battre Los Angeles Clippers loin de chez eux par 103-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Boston Celtics par 141-133, donc après le match, ils accumulent quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs battent à domicile Grizzlies de Memphis 129-125 et après ce résultat, accumuler une séquence de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Sacramento KingsAvec ce résultat, il est actuellement hors des play-offs avec 22 victoires en 55 matchs joués. Pour sa part, Los Angeles Clippers, après le match, il est toujours en position de barrage avec 37 matchs gagnés sur 55 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe visiteuse, en fait, il a réalisé un partiel de 13-2 lors du quatrième et est venu gagner par 14 points (11-25) jusqu’à conclure avec un 13-25. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 35-29. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 48-54 points avant la pause.

Au troisième trimestre Los Angeles Clippers les différences ont encore diminué sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et a terminé avec un résultat partiel de 35-34 et un total de 83-88. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a eu plusieurs coups sur le tableau de bord, même s’il a fini par prendre ses distances avec l’équipe visiteuse et a conclu avec un résultat partiel 20-24. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 103-112 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Kent Bazemore et De’Aaron Fox pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 23 points, une passe décisive et six rebonds et 20 points, huit passes décisives et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Kawhi Leonard et Lou williams pour ses actions pendant le match, avec 31 points, cinq passes décisives et huit rebonds et 24 points, deux passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Le prochain choc de Los Angeles Clippers sera contre Grizzlies de Memphis dans le Staples Center. De son côté, le prochain rival de Sacramento Kings sera Guerriers de l’état d’or, avec lequel vous verrez les visages dans le Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.