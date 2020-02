Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Clippers battre local à San Antonio Spurs par 108-105 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Minnesota Timberwolves par 118-106 et après ce résultat, ils obtiennent une série de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs battent également à domicile Charlotte Hornets par 114-90. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 34 matchs gagnés sur 49 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage. Pour sa part, San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 victoires en 48 matchs. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/04/2020

À 07:13

CET

SPORT.es

Le premier trimestre avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont eu une course de 10-0 au cours du trimestre, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par prendre ses distances et ait conclu avec un résultat de 29-39. Par la suite, au cours du deuxième trimestre Los Angeles Clippers a réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-24. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 54-63 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 31-19 et un total de 85-82. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-23. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 108-105 en faveur de Los Angeles Clippers.

En plus des joueurs de Los Angeles Clippers qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Paul George et Kawhi Leonard, qui a obtenu 19 points, huit aides et 12 rebonds et 22 points, sept aides et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Lamarcus Aldridge et Demar Derozan pour ses interventions pendant le match, avec 27 points, cinq passes décisives et neuf rebonds et 26 points, deux passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Los Angeles Clippers fera face Miami Heat dans le Staples Center. Pour sa part, San Antonio Spurs cherchera la victoire contre Los Angeles Lakers dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.