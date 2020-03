Los Angeles Lakers 1971/72, Chamberlain et Riley, meilleurs NBA

Il y a des moments dans la vie où il faut se souvenir du passé, se réjouir des moments de gloire qui ont fait de nombreuses personnes des héros du passé, et analyser l’influence que leurs exploits ont eu sur l’avenir de ce sport. Avec ces ingrédients, il est essentiel de rappeler les succès de Los Angeles Lakers de la saison 1971/72. Le violet et l’or morbide ont atteint un statut supérieur avec une équipe pleine d’étoiles dans laquelle le vétéran Chamberlain flétri Il voulait rendre hommage et montrer au monde qu’à 36 ans, il était toujours un joueur dominant sous la planche. Parfaitement entourés de génies du basket-ball, ils ont terminé une saison parmi les meilleures de l’histoire, avec un record de 69-13.

Un jour comme il y a 48 ans, ces Lakers ont fait vibrer le Staples Center clôturant la saison régulière avec ces 69 victoires, qui ont été la meilleure saison de l’histoire. Ils ont fini par gagner le titre et écrire l’une des rivalités les plus excitantes avec certains Boston Celtics que l’année suivante, ils ont terminé la ligue avec un équilibre de 68-14, mais ils ont cédé à cette même équipe. De 1960 à 1973, les Lakers ont remporté neuf bagues et l’ont fait avec un style de jeu dynamique, complet et beaucoup plus physique que jamais. Le matériel a parfaitement fonctionné pendant la saison 1971/72, avec Gail Goodrich et Jerry West comme les meilleurs buteurs de l’équipe, avec 26,8 points par match chacun, un jeu intérieur écrasant avec Chamberlain flétri (14,8 points et 19,2 rebonds) et Happy Hairston (13,5 points et 13,1 rebonds) et d’autres joueurs de renom comme Pat Riley, Leroy Ellis, Jim McMillian, Flynn Robinson et John Trapp.

Il est étonnant de voir que le légendaire Chamberlain a joué les 82 matchs de la saison régulière à 36 ans, défiant les lois de la nature et élargissant sa légende à des niveaux difficiles à atteindre. Le record a duré jusqu’à la saison 1995/96, dans laquelle les Chicago Bulls de Michael Jordan ont terminé avec 72-10 et ils ont honoré l’histoire de ce sport en démontrant que rien n’est insurmontable et que le 23 il a repris Chamberlain comme locataire du paradis du basket-ball. Il faut se rappeler que tout ce que ces Lakers ont réalisé était quand il n’y avait pas de ligne à trois points, ce qui rendait le jeu radicalement différent de l’actuel. La saison régulière de Los Angeles Lakers 1971/72 Il est le troisième meilleur de l’histoire, seulement derrière les Bulls susmentionnés et le 73-9 astronomique réalisé par Golden State Warriors en 2015-16.

