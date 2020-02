Los Angeles Lakers – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers battre local à Boston Celtics par 114-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Grizzlies de Memphis 117-105, donc après le match, ils terminent une séquence de six victoires consécutives, tandis que les visiteurs battent aussi loin de chez eux pour Minnesota Timberwolves par 117-127. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers Il reste en position de barrage avec 42 victoires en 54 matchs. Pour sa part, Boston Celtics, après le match, il reste également en play-offs avec 39 victoires en 55 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

24/02/2020

À 01:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership des locaux, a augmenté l’écart à un maximum de neuf points (12-3) et s’est terminé par un 28-19. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les différences ont été réduites Boston Celtics, qui s’est conclue par un résultat partiel de 28-35. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 56-54 au compteur.

Au troisième quart-temps, l’équipe à l’extérieur est montée pour égaliser le match, a atteint une différence de sept points (62-69) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 31-33 et un résultat global de 87-87. Enfin, au cours du dernier trimestre, il avait les deux équipes comme protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord et la quatrième s’est terminée avec un résultat partiel de 27-25. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 114-112 en faveur de l’équipe à domicile.

La victoire de Los Angeles Lakers il était basé sur les 32 points, trois passes décisives et 13 rebonds de Anthony Davis et les 29 points, neuf passes décisives et huit rebonds de Lebron James. Les 41 points, deux passes décisives et cinq rebonds de Jayson Tatum et les 20 points, deux passes et six rebonds de Jaylen Brown ils n’étaient pas suffisants pour Boston Celtics Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Los Angeles Lakers sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Staples Centertandis que le prochain rival de Boston Celtics sera Portland Trail Blazers, avec qui il sera confronté Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.