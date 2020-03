Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Brooklyn Nets a été battu contre Los Angeles Lakers en tant que visiteur 102-104 dans une nouvelle journée NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à l’extérieur contre Los Angeles Clippers 103-112, tandis que les visiteurs battaient aussi à la maison Chicago Bulls 110-107, donc après ce résultat, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Brooklyn Nets mettre la main sur les positions de barrage avec 29 matchs gagnés sur 63 joués. Pour sa part, Los Angeles Lakers, après le match, il reste également en play-offs avec 49 matchs gagnés sur 62 disputés. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 33-27. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-29. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 58-56 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 22-31 (80-87). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réduit les distances, même si cela n’a pas suffi pour prendre la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-17. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 102-104 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils se sont démarqués Spencer Dinwiddie et Caris Levert pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 23 points, sept aides et quatre rebonds et 22 points, quatre aides et sept rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Lebron James et Anthony Davis, avec 29 points, neuf passes décisives et 12 rebonds et 26 points, deux passes décisives et huit rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Los Angeles Lakers jouera contre Houston Rockets dans le Staples Center. De son côté, le prochain adversaire de Brooklyn Nets sera Guerriers de l’état d’or, avec laquelle il sera mesuré Chase Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.