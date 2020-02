Los Angeles Lakers – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Houston Rockets gagné à domicile pour Los Angeles Lakers par 111-121 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 129-102. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile devant Charlotte Hornets par 125-110, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Houston Rockets il reste dans les positions de barrage avec 32 victoires en 50 matchs joués, tandis que Los Angeles Lakers, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 38 matchs gagnés sur 49 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/07/2020

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 29-28. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Houston Rockets ils ont réussi à égaliser le match grâce à un retour et sont venus gagner par six points (43-49) lors du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 34-35. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 63-63 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 30-34 (93-97). Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ils ont marqué la différence maximale (10 points) à la fin du quatrième et le quatrième a conclu avec un résultat partiel de 18-24. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat de 111-121 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, il a souligné la participation de Russell Westbrook et James durcit, qui a obtenu 41 points, cinq aides et huit rebonds et 14 points, sept aides et sept rebonds respectivement. Pour leur part, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Anthony Davis et Lebron James pour ses interventions pendant le match, avec 32 points, trois passes décisives et 13 rebonds et 18 points, 15 passes décisives et neuf rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Houston Rockets jouera contre Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena. Pour sa part, Los Angeles Lakers fera face Guerriers de l’état d’or dans le Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.