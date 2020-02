Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Los Angeles Lakers battre local à Grizzlies de Memphis par 117-105 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Denver Nuggets par 116-120, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Sacramento Kings 129-125, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers parvient à s’imposer en play-offs avec 41 victoires en 53 matchs joués. Pour sa part, Grizzlies de Memphis, après le match, il reste également en play-off avec 28 victoires en 55 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il était dominé par Los Angeles Lakers, a augmenté la différence à un maximum de huit points (13-5) jusqu’à conclure avec un 28-22. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel de 16-2 au cours du quatrième et a atteint une différence de 18 points (54-36) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 32-19. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 60-41 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Memphis Grizzlies ont réussi à se rapprocher du tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 13-0 et ont réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 24- 36 et 84-77 du total. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont encore augmenté leur différence, atteint une différence de 15 points (105-90) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-28. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 117-105 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Anthony Davis et Lebron James, qui a obtenu 28 points, quatre passes décisives et 13 rebonds et 32 ​​points, sept passes décisives et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Josh Jackson et Gorgui Dieng pour ses interventions pendant le match, avec respectivement 20 points et trois rebonds et 14 points et 10 rebonds.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Los Angeles Lakers sera contre Boston Celtics dans le Staples Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Grizzlies de Memphis fera face Los Angeles Clippers dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.