Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers prévalu en tant que local à Milwaukee Bucks par 113-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent vaincre à domicile Philadelphia 76ers par 120-107, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Indiana Pacers par 119-100. Los Angeles LakersAvec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 47 matchs gagnés sur 60 disputés, tandis que Milwaukee Bucks, après le match, il reste également en play-offs avec 53 victoires en 62 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/07/2020

Au premier trimestre, l’équipe visiteuse était le protagoniste et le dominateur, a atteint une différence de huit points (5-13) et a conclu avec un 19-22. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à s’approcher du tableau de bord jusqu’à ce qu’ils égalent le match, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 29-26. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 48-48 sur le compteur.

Le troisième trimestre avait pour dominateur l’équipe locale, en fait, l’équipe a obtenu un partiel durant ce quart de 18-0 et a augmenté la différence à un maximum de 13 points (68-55) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 39- 28 et 87-76 du total. Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 113-103 pour les locaux.

Pendant le match, ils se sont démarqués Lebron James et Anthony Davis pour leur participation au match, après avoir obtenu 37 points, huit passes décisives et huit rebonds et 30 points et neuf rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Giannis Antetokounmpo et Donte Divincenzo, avec 32 points, six passes décisives et 11 rebonds et 17 points, quatre passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Los Angeles Lakers sera contre Los Angeles Clippers dans le Staples Center. De son côté, la prochaine réunion du Milwaukee Bucks sera contre Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.