Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers battre local à Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 118-109 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Boston Celtics par 114-112, donc après le match, ils ajoutent un total de sept victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également battu à l’extérieur de la maison Guerriers de l’état d’or par 101-115. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers Il compte 43 matchs remportés sur 55 matches, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il serait hors du Play-off avec 25 victoires en 57 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

26/02/2020

Agir à 06h53

CET

SPORT.es

Au premier quart, il était dominé par les locaux, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 14-2 et sont venus gagner par 13 points (17-4) jusqu’à conclure avec un 30-26. Par la suite, le deuxième quart avait les deux équipes comme protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 34-32. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 64-58 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau connu des alternances sur le tableau de bord, qui s’est conclu par un résultat partiel de 24-28 et 88-86 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Los Angeles Lakers il s’est de nouveau distancé sur le tableau de bord, a atteint une différence de 11 points (117-106), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-23, terminant ainsi le match avec un résultat final de 118-109 en faveur de les locaux

Une grande partie de la victoire de Los Angeles Lakers a été cimenté à partir de 40 points, six passes et huit rebonds de Lebron James et les 21 points, trois passes et 14 rebonds de Anthony Davis. Les 34 points, quatre passes décisives et sept rebonds de Brandon Ingram et les 29 points, trois passes et six rebonds de Zion Williamson ils n’étaient pas suffisants pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Los Angeles Lakers sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Chase Center. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans fera face Cavaliers de Cleveland dans le Smoothie King Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.