Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers a été battu à domicile contre Philadelphia 76ers par 120-107 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de battre loin de chez eux pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 114-122, ajoutant un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Los Angeles Clippers par 136-130, ajoutant un total de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers Il parvient à s’imposer en play-offs avec 46 matchs gagnés sur 59 disputés. Pour sa part, Philadelphia 76ers, après le match, il reste également en play-offs avec 37 victoires en 61 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/04/2020

Agir à 06:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il avait comme protagoniste et dominateur un Philadelphia 76ers, avait une différence maximale de six points (4-10) et a terminé avec un résultat de 28-35. Après cela, au deuxième trimestre, les Lakers de Los Angeles ont réussi à surmonter le résultat.En fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 16-2 et a fait la différence maximale (11 points) à la fin du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partielle de 37-19. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 65-54 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Los Angeles Lakers augmenté leur différence, augmenté la différence à un maximum de 21 points (75-54) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 31-26 et 96-80 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réduit les distances, en fait, ils ont atteint un partiel de 10-2, bien que ce soit insuffisant pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-27. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 120-107 pour les joueurs de l’équipe locale.

En plus des joueurs de Los Angeles Lakers qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Anthony Davis et Lebron James, qui a obtenu 37 points, deux aides et 13 rebonds et 22 points, 14 aides et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Glenn Robinson et Tobias Harris, avec 25 points, une passe décisive et quatre rebonds et 18 points, deux passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Los Angeles Lakers sera contre Milwaukee Bucks dans le Staples Centerlors du prochain match, Philadelphia 76ers les visages seront vus avec Sacramento Kings dans le Golden 1 Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.