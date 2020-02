Los Angeles Lakers – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers il a gagné à la maison Soleils de Phoenix par 125-100 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Guerriers de l’état d’or 120-125, totalisant quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu à la maison avec Denver Nuggets 108-117, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers il reste dans les positions de barrage avec 39 victoires en 51 matchs joués, tandis que Soleils de Phoenix, après le match, il serait hors du play-off avec 21 victoires en 53 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/11/2020

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé par un 31-30. Par la suite, au cours du deuxième trimestre Los Angeles Lakers En fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et est venue gagner par 15 points (49-34) lors du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 30-22. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 61-52 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a de nouveau augmenté sa différence, avec une différence maximale de 19 points (90-71) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 29-23 et 90-75 au total. Enfin, au dernier trimestre, il s’est de nouveau distancé Los Angeles LakersEn fait, l’équipe a réalisé un partiel 10-2 et a atteint une différence de 27 points (123-96) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-25, terminant ainsi le match avec un résultat final de 125 -100 en faveur de Los Angeles Lakers.

Pendant le match, ils se sont démarqués Anthony Davis et Dwight Howard pour leur participation au match, après avoir obtenu 25 points, cinq passes décisives et 10 rebonds et 14 points et 15 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Ponts de Mikal et Cheick Diallo, avec 18 points, trois passes décisives et six rebonds et 15 points, trois passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Los Angeles Lakers fera face Denver Nuggets dans le Centre Pepsi, tandis que Soleils de Phoenix fera face Guerriers de l’état d’or dans le Talking Stick Resort Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.